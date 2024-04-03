США беспокоятся, что ВС РФ атакуют французские войска, если те будут отправлены на Украину

Фото: iStock/e-crow
США обеспокоены возможной атакой ВС РФ на военных Франции, если Париж всё-таки отправит войска на Украину. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.
«Администрация Байдена (после предложения Макрона об отправке военных на Украину. — ред.) была обеспокоена тем, что Россия может атаковать любые французские войска, которые могут быть отправлены на Украину», — говорится в статье.
Уточняется что подобные действия могли напрямую втянуть Францию и другие страны Запада в конфликт на Украине.
Однако Макрон заверил Вашингтон, что при подобном развитии событий вмешательство не потребуется.
Читайте также:
LCI: Макрон не подумал об ответе России на отправку войск на Украину
Политик Филиппо: Макрон готовит войска и ведет Францию к самоубийству
Europe 1: Макрон оказал услугу России заявлениями об отправке войск на Украину
Элина Позднякова