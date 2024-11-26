США больше не против использования Турцией российских вооружений

Фото: iStock/cenkertekin
Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер заявил, что США больше не возражают против использования Турцией российских систем С-400, передает ТАСС.
«В ходе наших последних встреч мы отвергли то, что они хотели от нас в контексте С-400. Теперь у американцев нет возражений на этот счет. Мы определили районы, где сможем использовать С-400, все готово. Комплекс будет развернут примерно за 12 часов до состояния, когда мы можем его применять», — цитирует Гюлера портал T24.Турция приобрела комплексы С-400 в 2019 году, что вызвало критику со стороны США и привело к исключению Анкары из программы разработки истребителей F-35. Американская сторона считала, что использование российских ЗРС может раскрыть возможности F-35 и навредить их боевым характеристикам.
Ранее в турецких СМИ обсуждалось, что Анкара могла бы вернуться в программу F-35, если бы отказалась активировать или передала С-400 третьей стороне.
Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что по условиям контракта перепродажа систем без согласия Москвы невозможна.
Читайте также:
Турция добивается от США исключений в вопросе санкций для Газпромбанка
Путин и Эрдоган поговорили по телефону о двустороннем сотрудничестве стран
В Турции обвинили США и Британию в начале конфликта на Украине
Мария Моисеева