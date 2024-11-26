США больше не против использования Турцией российских вооружений

Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня с Ливаном, которое вступит в силу в среду в 10:00 по московскому времени, сообщает 12-й канал израильского телевидения. Решение принято после напряженных переговоров и консультаций на высшем уровне.