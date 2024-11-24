Путин и Эрдоган поговорили по телефону о двустороннем сотрудничестве стран

Слева направо: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Двустороннее сотрудничество стран обсудили президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в рамках телефонного разговора, сообщили в Кремле.
«В продолжение беседы в Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества», — сказано на сайте.В Кремле уточнили, что планируются контакты по линии профильных ведомств. Кроме того, затронута международная тематика.
Канцелярия Эрдогана сообщила, что турецкий лидер хочет расширить сотрудничество с РФ во многих сферах. В частности, увеличить объемы торговли.
Ранее стало известно, что сказал Эрдоган об обновленной российской ядерной доктрине.
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