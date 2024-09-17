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Мы должны не допустить конфликта с необратимыми последствиями, который могут спровоцировать президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. По его словам, каждый из этих трех политиков теряют свой вес и поддержку.
«Байден, который уже ушел, убежав с избирательной гонки, Шольц, который практически проиграл везде и его будущее как политика нулевое, Макрон, где граждане Франции также ему не оказали поддержку, сегодня могут спровоцировать конфликт, который приведет к необратимым последствиям. Мы со своей стороны должны сделать все для того, чтобы это не допустить», — пояснил спикер.Володин добавил, что для пресечения возможного конфликта нужно поддержать президента России Владимира Путина, который сейчас делает все возможное, чтобы остановить ядерную катастрофу.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Россия является непобедимой в военном плане, а дальнейшая эскалация конфликта приведет к непоправимым последствиям для всего человечества.
«Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества», — отметил он.Читайте также:
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