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С начала СВО США потратили на Украину и НАТО $174,19 млрд

США: Расходы на Украину и усиление НАТО с начала СВО составили $174,19 млрд
15 августа 2024, 22:09
Фото: сайт НАТО

Фото: сайт НАТО

Соединенные Штаты сообщили, что с конца февраля 2022 года их расходы на помощь Украине и укрепление НАТО составили $174,19 млрд. Об этом говорится в совместном отчете Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию.
«С февраля 2022 года конгресс США выделил свыше $174,19 млрд дополнительного финансирования для ответа США на действия России», – заявили авторы доклада.

В эту сумму также входит пакет помощи в размере $61 млрд, согласованный в апреле 2024 года. Авторы подчеркивают, что объем поставляемого на эти деньги оружия не в состоянии обеспечить среднесрочные потребности.



В отчете уточнили, что в полную сумму входят расходы на поставку оружия Украине, траты на замещение военных складов США, бюджетную поддержку Киеву, гуманитарные расходы и помощь НАТО.

Отметим, что помимо США власти ФРГ до конца года намерены передать киевскому режиму 30 танков 1A5, 400 бронемашин MRAP, четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T, а также 10 зенитных самоходок Gepard.

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Дочь попавшего под травлю ВСУ курского пенсионера рассказала, как он пропал
Как пропал терпевший издевки нацистов ВСУ курский пенсионер, рассказала дочь
15 августа 2024, 22:28

Фото: Минобороны РФ

Дочь 74-летнего жителя Курской области, ставшего жертвой издевательств украинских нацистов, рассказала о его пропаже. Она поделилась подробностями в интервью, которое опубликовал Telegram-канал Daily Storm 15 августа.
«После атаки на Курскую область я перевезла отца в Суджу, а сама уехала искать безопасное жилье», – объяснила женщина.

Однако на следующий день ей не удалось вернуться в Суджу, так как в город никого не пускали.

Она отметила, что украинские боевики выложили два видео с ее отцом. «На втором ролике он выглядел просто ужасно», – добавила дочь. По ее словам, у мужчины не видно одного глаза. Причину, по которой пенсионер покинул дом, она не знает.
«Я надеюсь, что он жив и его спасут. Если бы я могла что-то сделать сейчас», –выразила женщина беспокойство о судьбе отца.

Ранее поведение украинских нацистов в касках карательного отряда СС прокомментировали в ООН. Там лишь осудили использование нацистской символики.

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ООН прокомментировали глумление над курским пенсионером нацистами ВСУ
ООН осудили ряженых в нацистские шлемы боевиков ВСУ в Курской области
15 августа 2024, 21:46

Фото: istockphoto/SanderStock

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация выступает против «всех символов нацизма». Он прокомментировал видео, на котором украинские боевики в Курской области, одетые в шлемы с нацистской символикой, глумятся над пенсионером.
Кадры с издевательствами над пожилым человекам опубликовал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. На видео нацисты из ВСУ в касках с символикой карательного отряда СС, копируя немецкий акцент, травят беззащитного пенсионера. Мужчину называли «русским Иваном» и посылали «идти пить водку».

«ООН выступает против всех символов нацизма», – заявил Хак, комментируя инцидент РИА Новости. Зампредседателя генсека подчеркнул, что использование подобной символики неприемлемо.

Ранее за информацию об издевавшихся над пенсионером нацистах объявили награду в пять миллионов рублей.

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Захарова оценила запрос ООН на посещение Курской области
Захарова назвала «очередным перформансом» запрос ООН на доступ в Курскую область
15 августа 2024, 21:45

Фото: сайт МИД РФ

Запрос ООН на доступ в Курскую область является «очередным перформансом», заявила в разговоре с ТАСС дипломат Мария Захарова.
«Мы имеем дело с очередным перформансом, когда правочеловеческая проблематика используется в качестве политического инструмента», — прокомментировала официальный представитель внешнеполитического ведомства России.

Дипломат подчеркнула особый цинизм того, что происходит. Захарова резюмировала, что экспертов международной организации примет постпредство РФ в Женеве для, по ее словам, ликвидации безграмотности и чтобы «потушить цинизм».

Ранее сообщалось, что в ООН хотят дать оценку действиям боевиков ВСУ, поэтому международная организация направила в Москву соответствующий запрос.

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ВСУ пытаются прорвать линию фронта в Курской области, сообщил Алаудинов
Алаудинов: ВСУ пытаются продавить участок линии фронта на курском направлении
15 августа 2024, 21:15

Фото: Минобороны РФ

Военный командир Апты Алаудинов заявил, что ВСУ пытаются прорвать линию фронта на курском направлении. Он отметил, что украинский режим перебрасывает войска с других участков фронта в Курскую область.
«Противник пытается на нашем участке продавить линию фронта, что ему не удается. Мы ждем, понимаем и контролируем ситуацию», – сообщил генерал-майор в личном Telegram-канале.

Также командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что 15 августа бойцы возглавляемого им подразделения в Курской области подбили 2 танка, 5 боевых бронированных машин, 2 бронетранспортера и уничтожили живую силу ВСУ.

Ранее Алаудинов сообщал, что украинцы перебросили к Курской области около 12 тысяч военнослужащих.

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Стало известно, какое оружие ФРГ хочет передать Киеву
ФРГ хочет поставить Киеву около 30 танков Leopard 1 и 400 бронемашин MRAP
15 августа 2024, 20:59

Фото: istockphoto/Rawf8

Власти ФРГ до конца текущего года планируют передать киевскому режиму примерно 30 танков 1A5, четыре сотни бронемашин MRAP, четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T, а также десяток зенитных самоходок Gepard. Об этом на YouTube-канале ВС ФРГ заявил представитель специального штаба по вопросам украинской республики при Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг.
Офицер предоставил список вооружений в виде инфографики. Также Берлин хочет передать боевикам ВСУ различные дроны, средства борьбы с ними, винтовки, грузовики, боеприпасы, полевой госпиталь и медоборудование.

Недружественные к РФ государства начали помогать Киеву на фоне российской спецоперации на Украине.

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#новости
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Курские власти обсуждают введение дистанционного обучения с 1 сентября
В Курской области намерены ввести дистанционное обучение с 1 сентября
15 августа 2024, 20:52

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Власти Курской области намерены обсудить с оперативным штабом вопрос о переводе школ на дистанционный формат обучения с начала нового учебного года. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности заместителя губернатора региона.
«Мы будем обсуждать с оперативным штабом решение о введении с 1 сентября дистанционного обучения», – сообщил врио замгубернатора Виктор Карамышев.

Такая мера рассматривается в связи с участившимися атаками ВСУ на приграничные районы Курской области. Власти региона пока не приняли окончательное решение о переводе школ на «удаленку». Однако они признают, что ситуация в Курской области остается опасной из-за действий украинского режима.

Также Карамышев рассказал, что после атаки ВСУ на приграничные районы в Курской области разбиты более 40 учреждений образования.

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#атака
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При атаке ВСУ в Курской области погиб связист «Ростелекома»
ВСУ атаковали связистов Рыльске Курской области, один инженер погиб
15 августа 2024, 20:21

Фото: Минобороны РФ

ВСУ атаковали группу связистов в Рыльске Курской области. Инцидент произошел во время работы инженеров по восстановлению связи. Об этом сообщило Министерство цифрового развития России 15 августа.
В результате атаки погиб связист Александр Некрасов, его коллега Андрей Бариев получил ранения. Это первый случай с начала спецоперации, когда связисты стали жертвами нападения, выполняя свои обязанности.
«Мы работали над восстановлением связи, когда на нас напали», – рассказал Бариев.

Он добавил, что ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной, и такие атаки могут повториться. По информации Минцифры, инцидент подчеркивает риски, с которыми сталкиваются специалисты, выполняя свою работу в зоне конфликта.

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Лукашенко: Это общая война Беларуси и России против врагов
Лукашенко: В случае агрессии Россия введет войска для защиты Белоруссии
15 августа 2024, 19:55

Фото: Сайт Кремля

Александр Лукашенко заявил, что Россия введет войска в случае военной агрессии в адрес Белоруссии. Он добавил, что Минск отреагирует на агрессию «мгновенно и адекватно».
«По нашему соглашению, Россия вводит свои подразделения в Беларусь. Мы принимаем первый удар, а Россия поддерживает нас в резерве. Это общая война Беларуси и России против врагов», – подчеркнул Лукашенко в интервью телеканалу "Россия".

Президент уточнил, что армия Беларуси уже сформировала более 20 бригад и батальонов для защиты границы. Каждой группе известно, какую территорию она должна защищать.

Лукашенко также отметил, что украинская сторона осведомлена о действиях Беларуси. Он подчеркнул, что Киев и Запад не раз общались с Минском, уверяя, что Украине не нужна война с Беларусью.
«Мы понимаем это и не собираемся начинать боевые действия с соседями», – добавил президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, ни Беларусь, ни Россия не заинтересованы в расширении боевых действий.

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ООН направили России запрос на посещение Белгородской, Брянской и Курской областей
Делегация ООН намерена посетить Белгородскую, Брянскую и Курскую области
15 августа 2024, 19:40

Фото: istockphoto/SanderStock

Официальное письмо из Управления Верховного комиссара ООН по правам человека поступило в Постпредство России в Женеве 15 августа. Как сообщает официальный канал Russian Mission Geneva, УВКПЧ ООН запрашивает разрешение посетить Белгородскую, Брянскую и Курскую области России.
«Обращение ООН передали в Министерство иностранных дел России», – сообщил постоянный представитель Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что в Совфеде против доступа делегации ООН в Курскую область. Причина в тяжелой обстановке в регионе. По оценке Совета Федерации, гарантировать безопасность правозащитников в ситуации боевых действий будет сложно. Также сенаторы опасаются провокаций и попыток оправдать действия ВСУ.

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