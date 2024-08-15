С начала СВО США потратили на Украину и НАТО $174,19 млрд

Фото: сайт НАТО
Соединенные Штаты сообщили, что с конца февраля 2022 года их расходы на помощь Украине и укрепление НАТО составили $174,19 млрд. Об этом говорится в совместном отчете Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию.
«С февраля 2022 года конгресс США выделил свыше $174,19 млрд дополнительного финансирования для ответа США на действия России», – заявили авторы доклада.
В эту сумму также входит пакет помощи в размере $61 млрд, согласованный в апреле 2024 года. Авторы подчеркивают, что объем поставляемого на эти деньги оружия не в состоянии обеспечить среднесрочные потребности.
В отчете уточнили, что в полную сумму входят расходы на поставку оружия Украине, траты на замещение военных складов США, бюджетную поддержку Киеву, гуманитарные расходы и помощь НАТО.
Отметим, что помимо США власти ФРГ до конца года намерены передать киевскому режиму 30 танков 1A5, 400 бронемашин MRAP, четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T, а также 10 зенитных самоходок Gepard.
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