Энергорынки нельзя стабилизировать без российской нефти, заявили в Кремле

13 марта 2026, 15:27

Песков: энергорынки нельзя стабилизировать без российской нефти

Фото: istockphoto/PhonlamaiPhoto

Стабильность мировых энергетических рынков невозможна без существенных поставок российской нефти. Об этом 13 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Он также отметил, что исключение части российских нефтепродуктов из-под американских санкций способно «в определённой мере» сдержать рост цен на энергоносители, усилившийся на фоне войны в Иране. Перед этим сообщалось, что Москву интересует сохранение партнерских отношений с исламской республикой.





«Без значительных объемов российской нефти стабилизация [энергетического] рынка невозможна», — прокомментировал Песков.