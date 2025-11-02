02 ноября 2025, 18:45

Депутат Колесник связал атаку на Туапсе с нехваткой опытных кадров в ВСУ

Фото: Istock/Liudmila Chernetska

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что атака на порт Туапсе может свидетельствовать о дефиците у ВСУ опытных лётчиков и снайперов. По его мнению, эти специалисты ранее могли соблюдать негласные договорённости сторон.





В беседе с «NEWS.ru» Колесник предположил, что из-за нехватки квалифицированных кадров украинские силы наносят удары без чёткого различения целей. Он расценил инцидент в Туапсе как новый виток эскалации.



Депутат высказал мнение, что эту атаку Украина могла провести с одобрения западных союзников.

«К сожалению, эскалация продолжается. Я думаю, что на это было получено одобрение со стороны Запада. Они уже в полном составе вводят инструкторов и войска. Они хотят третью мировую войну, не понимая, что это может привести к катастрофическим последствиям», — заявил политик.