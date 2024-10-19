Названы штаты, в которых Трампа обходит Харрис

Камала Харрис (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Кандидат в президенты от демократической партии США Камала Харрис опережает своего оппонента-республиканца Дональда Трампа в трех штатах. Об этом говорят данные опроса Bullfinch Group, на который ссылаются журналисты Newsweek.
Таким образом в Висконсине Харрис идет с опережением в три процента, в Мичигане ее поддерживают 53% на фоне 45% Трампа, а в Пенсильвании ничья. Однако, если добавить третьего кандидата, то перевес намечен в пользу Харрис. Подчеркивается, что все данные примерные.
Респондентов опрашивали в период с 11 по 17 октября, поучаствовали 1800 человек из трех названных колеблющихся штатов. Погрешность составляет четыре процента.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
Ранее сообщалось, что отказался раскрыть действующий президент США Джо Байден.
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Респондентов опрашивали в период с 11 по 17 октября, поучаствовали 1800 человек из трех названных колеблющихся штатов. Погрешность составляет четыре процента.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
Ранее сообщалось, что отказался раскрыть действующий президент США Джо Байден.
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Никита Кротов