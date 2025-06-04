США готовы принять новый пакет «обременительных» санкций против России

04 июня 2025, 03:13

Спецпосланник США Келлог: проект о новых санкциях против РФ готов к принятию

Фото: iStock/designer491

Ужесточенные санкции против России, включая меры рестрикций против третьих стран, готовы к применению, сообщил спецпосланник по Украине Кит Келлог в эфире Fox News.





Законопроект, названный «Закон о санкциях против России от 2025 года», предусматривает жесткие ограничения, в первую очередь на экспорт российских нефтепродуктов.





«Я разговаривал с (сенатором) Линдси Грэмом* на прошлых выходных и считаю, что они (новые санкции) готовы к применению. И они довольно обременительны», — указал Келлог.