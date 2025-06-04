США готовы принять новый пакет «обременительных» санкций против России
Спецпосланник США Келлог: проект о новых санкциях против РФ готов к принятию
Ужесточенные санкции против России, включая меры рестрикций против третьих стран, готовы к применению, сообщил спецпосланник по Украине Кит Келлог в эфире Fox News.
Законопроект, названный «Закон о санкциях против России от 2025 года», предусматривает жесткие ограничения, в первую очередь на экспорт российских нефтепродуктов.
«Я разговаривал с (сенатором) Линдси Грэмом* на прошлых выходных и считаю, что они (новые санкции) готовы к применению. И они довольно обременительны», — указал Келлог.Инициатива, представленная в апреле двухпартийной группой сенаторов, включает вторичные санкции против торговых партнеров России. Больше всего «пострадать» от Америки должны страны, закупающие российскую нефть, газ или уран. Документ предлагает ввести таможенные пошлины в размере 500% на импорт из этих государств в США.
Келлог добавил, что введение санкций теперь зависит лишь от решения законодателей и президента. Законопроект требуется утвердить в Конгрессе США и получить одобрение от Трампа.
*Внесен в список террористов и экстремистов в России