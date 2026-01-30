Пентагон подписал контракт на многомиллионное обслуживание переданных Украине F-16
Пентагон заключил контракт на техническое обслуживание истребителей F-16, в том числе переданных Украине, на сумму 235,5 миллиона долларов. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) американского министерства войны.
Исполнителем соглашения стала бельгийская компания Sabena Aerospace Engineering. Договор заключен по схеме с фиксированной ценой и оплатой «время и материалы» на сумму $235 449 716.
«Контракт предусматривает техническое обслуживание самолетов и двигателей F-16 на среднем и капитальном уровнях, а также поддержку в управлении материально-техническим обеспечением для Украины», — говорится в материале.