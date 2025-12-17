Достижения.рф

«Мы и так все отдали»: Президент Польши раскритиковал Зеленского

Навроцкий осудил Зеленского из-за неблагодарности за помощь Польши
Фото: iStock/Ruma Aktar

Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил Владимира Зеленского в неблагодарности за оказанную Варшавой помощь. Об этом сообщает портал Wiadomosci.



По словам Навроцкого, у него создается впечатление, что в последние годы Зеленский считает польскую помощь чем-то само собой разумеющимся.

«С нами не нужно ни о чем договариваться, не нужно разговаривать, потому что мы и так в этом участвовали и все отдали», — отметил президент Польши.

Навроцкий подчеркнул, что между Варшавой и Киевом исчезло «чувство партнерства».

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Владимир Зеленский «не потерял корону», если бы попросил о встрече с президентом Каролем Навроцким в Польше. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Екатерина Коршунова

