«Мы и так все отдали»: Президент Польши раскритиковал Зеленского
Навроцкий осудил Зеленского из-за неблагодарности за помощь Польши
Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил Владимира Зеленского в неблагодарности за оказанную Варшавой помощь. Об этом сообщает портал Wiadomosci.
По словам Навроцкого, у него создается впечатление, что в последние годы Зеленский считает польскую помощь чем-то само собой разумеющимся.
«С нами не нужно ни о чем договариваться, не нужно разговаривать, потому что мы и так в этом участвовали и все отдали», — отметил президент Польши.
Навроцкий подчеркнул, что между Варшавой и Киевом исчезло «чувство партнерства».
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Владимир Зеленский «не потерял корону», если бы попросил о встрече с президентом Каролем Навроцким в Польше. Подробнее читайте в материале «Радио 1».