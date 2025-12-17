«Мы и так все отдали»: Президент Польши раскритиковал Зеленского

17 декабря 2025, 09:20

Навроцкий осудил Зеленского из-за неблагодарности за помощь Польши

Фото: iStock/Ruma Aktar

Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил Владимира Зеленского в неблагодарности за оказанную Варшавой помощь. Об этом сообщает портал Wiadomosci.





По словам Навроцкого, у него создается впечатление, что в последние годы Зеленский считает польскую помощь чем-то само собой разумеющимся.





«С нами не нужно ни о чем договариваться, не нужно разговаривать, потому что мы и так в этом участвовали и все отдали», — отметил президент Польши.