Канцлер Германии дал прогноз по принятию решения ЕС о замороженных активах РФ
Мерц оценил шансы принятия решения ЕС по замороженным активам РФ как «50 на 50»
Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил шансы на принятие ЕС решения об использовании замороженных российских активов для помощи Украине как «пятьдесят на пятьдесят». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на программу «Was nun?».
Мерц отметил, что понимает сомнения, которые высказывают некоторые страны-члены ЕС, в частности Бельгия и Италия, по поводу правомерности конфискации активов РФ.
Однако, с его точки зрения, этот «прыжок» необходимо совершить сейчас, чтобы появилась возможность как-то остановить продвижение российской армии.
Еврокомиссия надеется поставить точку в вопросе использования активов РФ на предстоящем саммите ЕС 18-19 декабря.
«Я бы сказал, что шансы на то, что мы этого (решения в пользу Украины) добьемся, составляют 50 на 50», — сказал Фридрих Мерц.Напомним, что Евросоюз планирует передать Киеву более 200 миллиардов евро российских денег, и из них более половины должно пойти на финансирование ВСУ.
13 декабря Чехия заявляла об отказе финансировать Украину и призывала Европейскую комиссию найти альтернативные источники средств.