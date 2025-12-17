Канцлер Германии дал прогноз по принятию решения ЕС о замороженных активах РФ

17 декабря 2025, 00:48

Мерц оценил шансы принятия решения ЕС по замороженным активам РФ как «50 на 50»

Фото: iStock/JARAMA

Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил шансы на принятие ЕС решения об использовании замороженных российских активов для помощи Украине как «пятьдесят на пятьдесят». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на программу «Was nun?».





Мерц отметил, что понимает сомнения, которые высказывают некоторые страны-члены ЕС, в частности Бельгия и Италия, по поводу правомерности конфискации активов РФ.



Однако, с его точки зрения, этот «прыжок» необходимо совершить сейчас, чтобы появилась возможность как-то остановить продвижение российской армии.





«Я бы сказал, что шансы на то, что мы этого (решения в пользу Украины) добьемся, составляют 50 на 50», — сказал Фридрих Мерц.