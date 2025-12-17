США захотели укрепить ВСУ и разместить на Украине силы Европы

17 декабря 2025, 10:24

NYT: США и ЕС разработали план по Украине, подразумевающий отправку войск

Фото: iStock/Photoboyko

Представители США и Евросоюза на встречах с представителями властей Украины в Берлине согласовали два документа о гарантиях безопасности Киева, которые предполагают усиление ВСУ, размещение европейских войск в республике в качестве сил сдерживания. Об этом информирует The New York Times со ссылкой на источники.