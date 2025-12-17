США захотели укрепить ВСУ и разместить на Украине силы Европы
Представители США и Евросоюза на встречах с представителями властей Украины в Берлине согласовали два документа о гарантиях безопасности Киева, которые предполагают усиление ВСУ, размещение европейских войск в республике в качестве сил сдерживания. Об этом информирует The New York Times со ссылкой на источники.
В одном из документов зафиксированы «общие принципы», аналогичные гарантиям, закрепленным в пятой статье устава НАТО о коллективной защите. Второе соглашение предусматривает сотрудничество военных США и европейских стран с украинскими коллегами, что, как ожидается, предотвратит новые боевые действия в ближайшие годы.
Уточняется, что численность армии Украины составит около 800 тысяч хорошо подготовленных военнослужащих. Западные страны также предлагают модернизацию техники, обучение и развертывание европейских подразделений на западе Украины.
Соединенные Штаты не планируют направлять своих военных, но обещают разведывательную поддержку и контроль за соблюдением перемирия. Новые гарантии безопасности для Украины будут иметь обязательную юридическую силу.
