США готовят новое оружие для «следующей большой войны»

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В 2024 году американская армия может внедрить ряд новых систем, которые подготовят страну к «следующей большой войне». Об этом сообщает издание The National Interest.
Отмечается, что в настоящее время ВС США активно модернизируются, чтобы адаптироваться к меняющемуся характеру военных конфликтов. Это позволит в будущем оказать противодействие таким сильным противникам как Китай и Россия.
Лёгкие машины поддержки пехоты M10 Booker необходимы для прокладывания пути механизированной пехоте. Танк оснащён орудием 105-мм калибра, пулемётом 12,7-мм калибра и лёгким пулемётом 7,62-мм калибра. Также у машины имеются специальные датчики, которые позволят вести бои в городских условиях.
Также в настоящее время разрабатывается БМП ХМ30, которая заменит более устаревшие M2 Bradley.
Кроме того, американская армия собирается внедрять беспилотные машины Robotic Combat Vehicle, которые смогут сопровождать пилотируемую технику и выполнять разведывательные задачи.
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Лёгкие машины поддержки пехоты M10 Booker необходимы для прокладывания пути механизированной пехоте. Танк оснащён орудием 105-мм калибра, пулемётом 12,7-мм калибра и лёгким пулемётом 7,62-мм калибра. Также у машины имеются специальные датчики, которые позволят вести бои в городских условиях.
Кроме того, американская армия собирается внедрять беспилотные машины Robotic Combat Vehicle, которые смогут сопровождать пилотируемую технику и выполнять разведывательные задачи.
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Анастасия Чинкова