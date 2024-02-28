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Российский полос в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон не может не понимать, чем чревата отправка западных военных на территорию Украины. Об этом пишут РИА Новости.
«Лишнее тому подтверждение — распоясавшиеся европейские сателлиты Вашингтона, вслух рассуждающие о ранее немыслимом — отправке собственных вооружённых сил на Украину», — подчеркнул Антонов.Посол напомнил Пентагону об единственном способе предотвращения конфликтов — возвращение к принципу неделимости безопасности. Он призвал Штаты вспомнить об азах международной политики с учётом особой ответственности РФ и США.
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Алина Юрчак