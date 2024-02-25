Трамп: При Байдене США проиграют третью мировую войну ещё до её начала

Фото: сайт Дональда Трампа
США проиграют третью мировую войну ещё до ее начала, если у власти останется президент Байден, заявил Дональд Трамп. Слова бывшего хозяина Белого дома приводит телеканал Fox News.
«Вскоре мы проиграем третью мировую войну. Мы даже не будем участвовать в ней, а будем проигрывать», — заявил Трамп на Конференции консервативного политического действия.Также он заявил, что первым своим указом, в случае победы на ноябрьских выборах, закроет границы США и вышлет всех нелегальных мигрантов. Кроме того, Трамп пообещал наступление «судного дня» всем своим политическим противникам, включая «лжецов, мошенников и цензоров, которые присвоили нашу страну».
Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Fox News усомнился, что Трампу в случае победы на выборах получится урегулировать конфликт вокруг Украины.
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