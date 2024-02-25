Трамп: При Байдене США проиграют третью мировую войну ещё до её начала

Лидеры стран G7 подготовили коллективное заявление, переговорив с президентом Украины Владимиром Зеленским по случаю двух лет боевых действий в стране. В частности, они намерены принять меры для снижения доходов России. С заявлением ознакомился «Коммерсантъ».