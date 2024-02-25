Радио1
Главная / Новости / Политика/ Трамп: При Байдене США проиграют третью мировую войну ещё до её начала

Трамп: При Байдене США проиграют третью мировую войну ещё до её начала

Трамп рассказал об опасности того, что Байден может выиграть выборы
25 февраля 2024, 00:22
Фото: сайт Дональда Трампа

Фото: сайт Дональда Трампа

США проиграют третью мировую войну ещё до ее начала, если у власти останется президент Байден, заявил Дональд Трамп. Слова бывшего хозяина Белого дома приводит телеканал Fox News.
«Вскоре мы проиграем третью мировую войну. Мы даже не будем участвовать в ней, а будем проигрывать», — заявил Трамп на Конференции консервативного политического действия.

Также он заявил, что первым своим указом, в случае победы на ноябрьских выборах, закроет границы США и вышлет всех нелегальных мигрантов. Кроме того, Трамп пообещал наступление «судного дня» всем своим политическим противникам, включая «лжецов, мошенников и цензоров, которые присвоили нашу страну».


Ранее экс-президент Америки выразил мнение, что в он состоянии разрешить конфликт на территории Украины за короткие сроки в случае победы на выборах. По словам Дональда Трампа, как только он займет пост президента США, ему будет под силу урегулировать конфликтные отношения между Россией и Украиной.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Fox News усомнился, что Трампу в случае победы на выборах получится урегулировать конфликт вокруг Украины.

Читайте также:

Трамп заявил, что только он сможет предотвратить третью мировую войну

Зеленский заявил, что Трамп не способен урегулировать конфликт на Украине

Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты
#выборы
#сша
#джозеф байден
#дональд трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России началось досрочное голосование на выборах президента
ЦИК РФ объявил о начале досрочного голосования на президентских выборах
25 февраля 2024, 00:32

Фото: iStock/nemchinowa

В России началось досрочное голосование на президентских выборах в труднодоступных и отдаленных местах. Как сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии РФ Наталья Бударина, оно продлится с 25 февраля по 14 марта.
Кроме того, досрочно голосовать будут также работники полярных станций и моряки, которые в период проведения выборов находятся в плавании.

Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.

В бюллетене для голосования будут находиться четыре кандидата — Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Читайте также:

ЦИК показал бюллетень на выборы президента России

ЦИК РФ рассмотрит вопрос регистрации Путина на выборы президента 29 января

Соперники Путина: неожиданные кандидаты на выборы президента в 2024 году, их программа
#выборы
#голосование
#цик
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кулеба предложил Бербок изменить написание Одессы на немецком языке
Глава МИД Украины предложил изменить написание Одессы на немецком языке
24 февраля 2024, 23:52

Фото: iStock/ Gelia

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил немецкой коллеге Анналене Бербок изменить официальное написание названия Одессы в немецком языке, пишет одесское издание «Думская» в Telegram-канале. Предложение было озвучено на совместной пресс-конференции в Одессе.
Кулеба считает, что транслитерация названия города должно быть, как в украинском варианта, а не в русском — с одной буквой "с".

Бербок в свою очередь заметила, что, по правилам немецкого языка город будет в таком случае читаться как "Одеза".

Ранее МИД Германии сменило транслитерацию названия города Киевс Kiew на Kyjiw в своем списке слов для официального использования.

Читайте также:

В МИД Германии решили переименовать Киев

«У них нет плана «Б»: Немецкий журналист рассказал о визите в Киев

Кулеба обвинил Европу в неумении воевать
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЕК в марте представит программу переговоров о вступлении Украины в ЕС
ЕК рассказала, когда представит программу переговоров о вступлении Украины в ЕС
24 февраля 2024, 23:26

Фото: iStock/ BrasilNut1

Еврокомиссия (ЕК) намерена к середине марта представить программу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС), заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с премьер-министрами Канады, Италии и Бельгии, трансляция которой велась в X.
«Мы, Еврокомиссия, представим в середине марта общую рамку для переговоров», — заявила фон дер Ляйен.

Она также встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, заявив ему, что ЕС в марте передаст Украине €4,5 млрд в рамках пакета помощи на €50 млрд.

Западные лидеры прибыли в Киев 24 февраля по случаю двух лет со дня начала СВО, чтобы выразить солидарность Украине.

Читайте также:

Премьер-министры Италии, Канады, Бельгии и председатель ЕК прибыли на Украину

Политик Филиппо: Фон дер Ляйен стремится втянуть Европу в войну с Россией

В ЕС раскрыли, когда прибыль от активов России отдадут Украине
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Страны G7 пообещали ввести меры для снижения доходов России
Лидеры стран G7 пообещали ввести меры для снижения доходов РФ
24 февраля 2024, 23:05

Фото: iStock/ shironosov

Лидеры стран G7 подготовили коллективное заявление, переговорив с президентом Украины Владимиром Зеленским по случаю двух лет боевых действий в стране. В частности, они намерены принять меры для снижения доходов России. С заявлением ознакомился «Коммерсантъ».
Страны объединения договорились снизить доходы РФ в том числе от торговли энергоресурсами, а также ввести санкции против третьих стран, материально поддерживающих Москву.

Также G7 выразили готовность и далее поддерживать право Украины на самооборону и подтвердили приверженность долгосрочной безопасности Киева. Кроме того, они готовы помогать восстановлению Украины после завершения СВО, препятствовать обходу санкций Россией и ввести ограничения против тех, «кто помогает российскому производству оружия или военно-промышленному развитию».

24 февраля по случаю двух лет со дня ввода российских войск на Украину прошло онлайн-совещание лидеров G7 под председательством Италии.

Читайте также:

Байден позвонит лидерам G7 и Зеленскому для обсуждения помощи Киеву

Страны G7 не намерены признавать выборы на новых территориях РФ

В Бельгии раскритиковали предложение G7 по замороженным активам РФ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина и Италия подписали на 10 лет соглашение о безопасности
24 февраля 2024, 20:18

Фото: iStock/Michele Ursi

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Италии Джорджа Мелони подписали документ, гарантирующий сторонам безопасность. Об этом сообщил ТАСС.
Подписанное соглашение является важным шагом в укреплении партнерства между Украиной и Италией. Оно предусматривает сотрудничество в области обороны, безопасности и борьбы с терроризмом. Кроме того, включает в себя обмен информацией, совместные учения и военную помощь. Соглашение рассчитано на 10 лет и является наиболее полным и важным такого рода документом, подписанным со страной, которая не входит в НАТО.

Итальянский вариант отличается от аналогичных документов, подписанных Украиной с другими странами, тем, что оно не содержит конкретной суммы, которая предполагается потратить на эти задачи. Тем не менее, соглашение предусматривает «экономическую, дипломатическую и военную помощь», а также «консультации в течение 24 часов для определения необходимых мер, чтобы противостоять или дать отпор нападающему».

Подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Италией является важным шагом в укреплении двусторонних отношений и повышении безопасности в Европе.

Читайте также:

Минфин: Почти 39% бюджета России в 2024 году уйдёт на оборону и безопасность

Путин обсудил с Совбезом биологическую безопасность в СНГ

Макрон обеспечит Зеленскому безопасность: о чем соглашение, и как с ним связан Залужный
#соглашение
#безопасность
#украина
#италия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вячеслав Володин провёл рабочую встречу с главой Чечни
24 февраля 2024, 19:19

Фото: пресс-служба администрации Чеченской республики

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в Москве. Об этом Кадыров сообщил в своём Telegram-канале.
В ходе встречи стороны обсудили вклад депутатов от Чечни в поддержку фронта и участие в переговорном процессе.

Вячеслав Володин выразил благодарность депутатам от Чеченской Республики за их активное участие в поддержке фронта и участие в переговорном процессе. Рамзан Кадыров, в свою очередь, выразил признательность за оказываемую помощь Чеченской Республике, поддержку инициатив регионального парламента.

«Благодаря его содействию наши законопроекты находят нужный отклик. Очень приятно, что в любой ситуации мы можем обратиться к нему, будучи уверенными, что он окажет полное содействие вне зависимости от сложности», — отметил в Telegram республиканский глава.
Вячеслав Володин заверил Рамзана Кадырова, что в скором времени обязательно посетит Чечню. Глава Чечни отметил, что этот визит будет большим событием для региона.

Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития Чеченской Республики и законодательную поддержку инициатив регионального руководства. Глава Чечни отметил, что парламент республики ведет активную законотворческую деятельность, направленную на улучшение жизни граждан и развитие экономики региона.

Читайте также:

Кадыров рассказал, когда закончится спецоперация

Кадыров назвал решение ЕР поддержать Путина на выборах единственно верным

Кадыров: Авдеевка — ещё один шаг к победе России
#вячеслав володин
#рамзан кадыров
#встреча
#экономика
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Словакии оценили идею о железном занавесе между Западом и Россией
Фицо: железный занавес между Россией и Западом никому не поможет
24 февраля 2024, 18:58

Фото: iStock/ciud

Возвращение железного занавеса между Россией и западными странами ни к чему не приведёт. Такое мнение в эфире RTVS высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Он задался вопросом о том, каковы будут последствия такой меры. По его же словам, железный занавес на российско-украинской границе никому не поможет.

Вместе с тем, Фицо подчеркнул заинтересованность Словакии в отношениях с теми странами, которые сами в этом заинтересованы. Говоря об отношениях с Россией, он призвал стандартизировать их.

Также политик добавил, что Словакия предоставила Украине помощь на общую сумму в один миллиард евро. В её числе – поддержка беженцев с Украины, а также военная помощь в виже самолётов и зенитно-ракетного комплекса С-300, предоставленная прошлым правительством.

Читайте также:

«Несмотря ни на что»: Словакия и Украина настроены на сотрудничество

Из-за помощи Украине Словакия лишилась ПВО и боевой авиации

Словакия возобновила сотрудничество в сфере культуры с Россией и Белоруссией
#словакия
#россия
#украина
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах
24 февраля 2024, 18:26

Фото: iStock/ffikretow

Армения обстреляла позиции азербайджанской армии вблизи населённого пункта Йеллиджа. Об этом сообщило Минобороны Азербайджана.
Отмечается, что ВС Армении произвели обстрел стрелковым оружием.

При этом Минобороны Армении опровергло эту информацию, заявив, что это, наоборот, азербайджанская армия обстреляла армянские позиции в районе Верин Шоржа.

Напомним, что Армения и Азербайджан уже не в первый раз обвиняют друг друга в обстрелах. Последний подобный случай был 16 февраля. А на следующий день президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили меры для стабилизации ситуации в регионе. Также они затронули тему подписания мирного договора. Переговоры состоялись по инициативе Германии.

Читайте также:

Алиев: Азербайджан привержен мирному процессу с Арменией

Азербайджан заявил, что провел военную операцию в ответ на обстрел ВС Армении

Армения и Азербайджан подтвердили намерение подписать мирный договор
#армения
#азербайджан
#конфликт
#политика
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведев усомнился в умственных способностях премьер-министра Италии
24 февраля 2024, 18:02

Фото: сайт Кремля

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев высказался о заявлении премьер-министра Италии Джорджи Мелони об СВО. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Медведев усомнился в умственных способностях Мелони, обвинив её в повторении речей других западных политиков.

Также российский политик предположил, что у Мелони могли проявиться «гены фашистского прошлого».

Днём ранее Мелони заявила, что палестинское движение ХАМАС не совершило бы нападение на Израиль, если бы Россия не начала спецоперацию на Украине. Она добавила, что новые конфликты будут вспыхивать по всему миру до тех пор, пока не Украине не восстановится международная законность.

Читайте также:

Медведев призвал мстить Западу «везде, где только можно»

«Она реальна»: Медведев высказался об угрозе применения ядерного оружия

Медведев: Возможно, для завершения СВО придётся дойти до Киева
#дмитрий медведев
#италия
#россия
#сво
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф