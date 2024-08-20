Украина имеет право на боевые действия в Курской области, заявили в ЕС

Фото: сайт ЕС
Нападение ВСУ на Курскую область, где погибли мирные жители, не повлияет на процесс вступления Украины в Европейский Союз. Об этом заявил Петер Стано, представитель европейской внешнеполитической службы, на брифинге в Брюсселе 20 августа.
«Украина имеет полное право защищать свою территорию. Это не окажет никакого влияния на процесс интеграции в ЕС», – заявил Стано, отвечая на вопросы журналистов.
Москва уже охарактеризовала нападение ВСУ на Курскую область как теракт и назвала его провокацией. Также продолжают поступать сообщения о расстреле мирных жителей украинскими боевиками.
Украине пообещали членство в ЕС еще в 2022 году, когда выдали статус страны-кандидата. Позже в Евросоюзе назвали этот жест символическим. Кроме того статус кандидата и переговоры по вступлению в ЕС никак не обязывают Брюссель и ничего не гарантируют.
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