США готовятся к смене власти в странах Европы
Администрация президента США Дональда Трампа готовится к смене власти в странах Европы, поддерживая ультраправых политиков. Об этом пишет издание Euobserver.
Отмечается, что Вашингтон хочет видеть в Европе «цивилизационный союз», дружественный Штатам и основанный на общей культуре, вере, семейных узах, взаимопомощи во время раздоров и на «общем наследии западной цивилизации».
Ранее бывший главный экономический советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Ларс-Хендрик Реллер заявил, что Евросоюз всё ещё сильно зависит от Штатов в оборонной и экономической областях. Этим президент США Дональд Трамп, по его словам, пытается пользоваться в ходе немецко-американских переговоров.
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