Стало известно, как возобновление американской помощи для Украины отразится на ходе СВО
Военэксперт Кошкин: отправка ракет-перехватчиков Киеву не повлияет на ход СВО
Возможная передача Киеву десяти ракет для ЗРК Patriot не повлияет на ход российской спецоперации. Так считает завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пообещал Владимиру Зеленскому отправить на Украину десять ракет для ЗРК Patriot.
«Я и раньше говорил, что эта остановка — никакое не прекращение. Сейчас сам президент США Дональд Трамп говорит, что дал команду пересчитать всё, что есть на складах. Дальше поставки будут с увеличением (объёма. — ред.). Что касается ракет, это была просьба Владимира Зеленского», — отметил Кошкин в разговоре с RT.
Однако эксперт считает, что возобновление поставок американской помощи Украине не отразится на ходе спецоперации. По словам Кошкина, Россия готова к мирному решению конфликта, а пока выполняет поставленные задачи на поле боевых действий.
В свою очередь политолог Сергей Маркелов рассказал «Газете.Ru», что заявления о прекращении поставок оружия Киеву были «традиционными пропагандистскими трюками» Трампа.
«Судя по тем дерганьям, которые происходят в Евросоюзе и в Соединенных Штатах по вопросу помощи Киеву, ни там, ни там не определились с концепцией, что делать дальше. В том смысле, в каком виде поддерживать Киев, потому что поддерживать точно будут, другой вопрос — как именно», — считает эксперт.
При этом он предположил, что Трамп продолжит передавать Украине оружие, однако оно будет нацелено на оборону, а не на возможность нанесения ударов по территории России. Маркелов уточнил, что американский лидер наладил контакты с российским президентом Владимиром Путиным, поэтому не станет отправлять Зеленскому наступательное вооружение.