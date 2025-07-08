Стало известно, как возобновление американской помощи для Украины отразится на ходе СВО

08 июля 2025, 18:24

Военэксперт Кошкин: отправка ракет-перехватчиков Киеву не повлияет на ход СВО

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Возможная передача Киеву десяти ракет для ЗРК Patriot не повлияет на ход российской спецоперации. Так считает завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.





Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пообещал Владимиру Зеленскому отправить на Украину десять ракет для ЗРК Patriot.





«Я и раньше говорил, что эта остановка — никакое не прекращение. Сейчас сам президент США Дональд Трамп говорит, что дал команду пересчитать всё, что есть на складах. Дальше поставки будут с увеличением (объёма. — ред.). Что касается ракет, это была просьба Владимира Зеленского», — отметил Кошкин в разговоре с RT.

«Судя по тем дерганьям, которые происходят в Евросоюзе и в Соединенных Штатах по вопросу помощи Киеву, ни там, ни там не определились с концепцией, что делать дальше. В том смысле, в каком виде поддерживать Киев, потому что поддерживать точно будут, другой вопрос — как именно», — считает эксперт.