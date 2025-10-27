США грозит потеря лет в сроках разработки ядерного оружия

27 октября 2025, 21:39

США могут потерять годы в сроках разработки ядерного оружия из-за шатдауна

Фото: iStock/Gerasimov174

Продолжающийся шатдаун правительства США может привести к значительным задержкам в разработке и производстве ядерных вооружений. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Национальном управлении по ядерной безопасности (NNSA).





По данным издания, большую часть сотрудников NNSA отправили в неоплачиваемые отпуска из-за отсутствия утверждённого бюджета на 2026 финансовый год. Производственные процессы, связанные с обработкой ядерных материалов, в том числе плутониевых сердечников, приостановили.





«Даже остановка производства на короткий период времени может отложить создание оружия на месяцы, если не на годы, поскольку безопасное прекращение работ с ядерными материалами, такими как плутониевые сердечники, является сложным процессом», — говорится в публикации телеканала.