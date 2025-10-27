США грозит потеря лет в сроках разработки ядерного оружия
США могут потерять годы в сроках разработки ядерного оружия из-за шатдауна
Продолжающийся шатдаун правительства США может привести к значительным задержкам в разработке и производстве ядерных вооружений. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Национальном управлении по ядерной безопасности (NNSA).
По данным издания, большую часть сотрудников NNSA отправили в неоплачиваемые отпуска из-за отсутствия утверждённого бюджета на 2026 финансовый год. Производственные процессы, связанные с обработкой ядерных материалов, в том числе плутониевых сердечников, приостановили.
«Даже остановка производства на короткий период времени может отложить создание оружия на месяцы, если не на годы, поскольку безопасное прекращение работ с ядерными материалами, такими как плутониевые сердечники, является сложным процессом», — говорится в публикации телеканала.CNN отмечает, что это первый случай, когда из-за отсутствия финансирования руководство NNSA вынуждено массово отправить персонал в неоплачиваемые отпуска. Оставшиеся сотрудники продолжают работу без выплаты зарплаты.
При этом администрация президента США Дональда Трампа требует от ведомства ускорить поставки модернизированных ядерных боеприпасов Пентагону. Источники телеканала заявили, что действия Белого дома «противоречат заявленным целям национальной безопасности».
Руководство NNSA, по данным CNN, просило Белый дом выделить финансирование для продолжения работы по аналогии с оплатой службы американских военных, однако эту просьбу отклонили.
В то же время работа подрядчиков NNSA, задействованных в производственных программах, пока продолжается, но выделенных средств, как отмечает телеканал, хватит лишь до конца ноября. При этом производственный процесс всё равно может быть остановлен, поскольку большинство федеральных служащих, контролирующих и утверждающих деятельность подрядчиков, временно не работают.
Ранее Минэнерго США направило уведомления о приостановке деятельности NNSA сроком до 30 дней. В документе говорится, что решение принято «в связи с экстренным прекращением работы агентства из-за отсутствия бюджетного финансирования».
Глава ведомства Крис Райт ранее предупреждал, что при сохранении шатдауна в ближайшие дни ведомство может исчерпать средства, выделенные на поддержание безопасности ядерных запасов, что, по его словам, «ставит страну под угрозу».