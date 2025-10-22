Россия заявила о готовности применить ядерное оружие
Военный аналитик Коротченко заявил о готовности России применить ядерное оружие
Военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что Россия готова использовать ядерное оружие для защиты своей безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
Коротченко прокомментировал учения стратегических ядерных сил, которые проходили под руководством президента Владимира Путина.
«Главное, что сегодня продемонстрировала Россия, — свою готовность, а главное, политическую волю применить ядерное оружие для обеспечения безопасности и обороны нашей страны. Никаких сигналов, никаких красных линий, никаких мессенджей. Нам это не надо больше», — заявил аналитик.По мнению Коротченко, возможности российских стратегических ядерных сил могут положить конец существованию любого государства-агрессора.
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил Россию в использовании зимы как оружия.