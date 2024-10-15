В «Хезболлах» назвали условие для прекращения огня по ЦАХАЛ

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Шиитская группировка «Хезболлах» прекратит огонь по Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), если та сделает то же самое. Об этом заявил замгенсека движения в Ливане Наим Касем.
«Я обращаюсь к внутреннему фронту (Израиля. — Прим. ред.): единственное решение — это прекращение огня, мы <...> будем продолжать, если враг не остановится», — сказал Касем.
Он добавил, что за прошлую неделю бойцы ЦАХАЛ потеряли в Южном Ливане более 20 человек убитыми и полторы сотни ранеными.
«Обращаюсь к внутреннему фронту: не верьте словам своих политиков о наших возможностях, смотрите на то, что мы можем делать и делаем по факту», — отметил Касем.Он резюмировал, что цель «Хезболлах» — поддержать Палестину, которая воюет против Израиля в Газе, а также освободить оккупированные ЦАХАЛом территории.
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