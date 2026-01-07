Жители США напали на агентов ICE после убийства женщины

07 января 2026, 23:50

В Миннеаполисе вспыхнули протесты после гибели женщины от рук агентов ICE

Фото: iStock/MattGush

На месте трагического инцидента, где сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) застрелили местную жительницу, развернулась масштабная акция протеста. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.