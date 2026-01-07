Достижения.рф

Жители США напали на агентов ICE после убийства женщины

В Миннеаполисе вспыхнули протесты после гибели женщины от рук агентов ICE
Фото: iStock/MattGush

На месте трагического инцидента, где сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) застрелили местную жительницу, развернулась масштабная акция протеста. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.



Участники демонстрации активно вытесняют правоохранителей из района происшествия. В адрес полицейских и агентов ICE звучат оскорбления. Протестующие забрасывают стражей порядка снежками, бьют кулаками по служебным автомобилям и демонстрируют радикальные жесты. Один из митингующих сжёг флаг США.
Губернатор штата Миннесота Тим Уолц выступил с официальным заявлением, потребовав провести полное и прозрачное расследование обстоятельств случившегося.

Напомним, в ходе рейда ICE в Миннеаполисе сотрудник ведомства застрелил женщину, находившуюся за рулём автомобиля.

Александр Огарёв

