Жители США напали на агентов ICE после убийства женщины
На месте трагического инцидента, где сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) застрелили местную жительницу, развернулась масштабная акция протеста. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Участники демонстрации активно вытесняют правоохранителей из района происшествия. В адрес полицейских и агентов ICE звучат оскорбления. Протестующие забрасывают стражей порядка снежками, бьют кулаками по служебным автомобилям и демонстрируют радикальные жесты. Один из митингующих сжёг флаг США.
Губернатор штата Миннесота Тим Уолц выступил с официальным заявлением, потребовав провести полное и прозрачное расследование обстоятельств случившегося.
Напомним, в ходе рейда ICE в Миннеаполисе сотрудник ведомства застрелил женщину, находившуюся за рулём автомобиля.
Читайте также: