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Американские политические круги стремятся присвоить Турции роль противовеса России и Китаю, пишет газета Aydınlık.
Это является причиной заявлений Вашингтона о «новом этапе» в отношениях с Анкарой. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс, выступая в Анкаре, отметил, что Турция и США находятся «на пороге нового этапа» в своих отношениях, который начинается с возвращения к «основам», включая «коллективную оборону».
Фикрет Акфырат, колумнист издания, поднимает вопрос о том, есть ли у этих двух союзников по НАТО общая позиция в отношении безудержной агрессии Израиля, а также общие интересы в отношении санкций против России, ведь Россия является одним из ключевых внешнеторговых партнеров Турции.
Кроме того, он задается вопросом, в чем сходство в политике Вашингтона и Анкары по отношению к России, которая является главным союзником Турции в борьбе с атлантическими угрозами. Он также отмечает, что в политических кругах Вашингтона обсуждается, что Турция должна заполнить вакуум, образовавшийся после отхода США из Ирака и Сирии.
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Фикрет Акфырат, колумнист издания, поднимает вопрос о том, есть ли у этих двух союзников по НАТО общая позиция в отношении безудержной агрессии Израиля, а также общие интересы в отношении санкций против России, ведь Россия является одним из ключевых внешнеторговых партнеров Турции.
Кроме того, он задается вопросом, в чем сходство в политике Вашингтона и Анкары по отношению к России, которая является главным союзником Турции в борьбе с атлантическими угрозами. Он также отмечает, что в политических кругах Вашингтона обсуждается, что Турция должна заполнить вакуум, образовавшийся после отхода США из Ирака и Сирии.
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Артем Кузьмин