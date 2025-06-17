Fars: ракетные удары Ирана по Израилю в полной мере парализовали Тель-Авив

Фото: iStock/ Olena Bartienieva

Ракетные удары Ирана по Израилю в полной мере парализовали Тель-Авив, проинформировало агентство Fars.



Уточнялось, что горожане огромную часть времени проводят в бомбоубежищах. Еще ракетные удары вызвали перебои в электроснабжении и поставках горючего.

По информации журналистов, иностранные дипломаты, сотрудники посольств и израильские граждане в сейчас покидают страну по суше через границу с Иорданией, а еще по Средиземному морю в сторону Кипра.

Ранее Иран заявил, что в ближайшие часы начнет атаки на Израиль с использованием нового вооружения.

До этого сообщалось, что в Иране средства ПВО работают вблизи ядерного объекта около города Натанз в центральной иранской провинции Исфахан. Как оказалось, развертывание системы случилось из-за продолжающегося конфликта между Ираном и Израилем. Как оказалось, развертывание системы случилось из-за продолжающегося конфликта между Ираном и Израилем.

Ольга Енгалычева

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