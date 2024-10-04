США и Британия атаковали военно-морскую базу хуситов

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Истребители США и Британии атаковали военно-морскую базу йеменских хуситов движения «Ансар Алла» в Красном море. Об этом сообщают представители движения 4 октября.
«Авиация США и Великобритании четыре раза нанесли удары по военно-морской базе в районе Рас-Кутхебе в городе Ходейда», — цитирует РИА Новости источник в правительстве Йемена.
В начале октября хуситы нанесли удар по Израилю крылатыми ракетами. Также мятежники атаковали британский нефтяной танкер в Красном море и грузовое мальтийское судно с контейнерами. В сентябре Йемен нанес удар по трем эсминцам США, которые направлялись на помощь Израилю.
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Лия Мурадьян