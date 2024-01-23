США и Британия ударили по объектам хуситов в Йемене

Фото: iStock/Benny Winslow
Военные из США и Великобритании провели удары по объектам движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене. Эту информацию сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на заявления американских чиновников.
Ранее Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза, сообщил, что министры иностранных дел стран ЕС договорились о создании миссии в Красном море с целью защиты коммерческих судов от обстрелов со стороны хуситов.
Читайте также:
В США оценили эффективность ударов по Йемену
Хуситы заявили об ударе по грузовому судну ВМС США в Аденском заливе
Британские ВМС заявили о новом инциденте у берегов Йемена
Артем Кузьмин