Представитель хуситов сделал заявление о России и Китае

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Йеменские шиитские повстанцы-хуситы стремятся к прекращению кровопролития и установлению справедливого мира. Они пообещали свободный проход судам России и Китая в Красном море, поскольку их целями являются корабли, связанные с Израилем. Об этом заявил член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями».
«Что касается всех остальных стран, среди которых Россия и Китай, — их судоходству в регионе ничего не угрожает. Более того, мы готовы обеспечивать безопасность прохода их кораблей в Красном море, потому что свободное судоходство играет значительную роль для нашей страны», — заявил аль-Бухейти.Представитель хуситов также отметил, что они готовы к прямому столкновению с Соединенными Штатами и Великобританией. Они считают этот сценарий «лучшим решением». Аль-Бухейти добавил, что бомбардировки западных стран способствуют сплочению народа.
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