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Представитель хуситов сделал заявление о России и Китае

Представитель хуситов: судам России и КНР в Красном море ничего не угрожает
19 января 2024, 11:28
Фото: istock / Mltz

Фото: istock / Mltz

Йеменские шиитские повстанцы-хуситы стремятся к прекращению кровопролития и установлению справедливого мира. Они пообещали свободный проход судам России и Китая в Красном море, поскольку их целями являются корабли, связанные с Израилем. Об этом заявил член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями».

«Что касается всех остальных стран, среди которых Россия и Китай, — их судоходству в регионе ничего не угрожает. Более того, мы готовы обеспечивать безопасность прохода их кораблей в Красном море, потому что свободное судоходство играет значительную роль для нашей страны», — заявил аль-Бухейти.
Представитель хуситов также отметил, что они готовы к прямому столкновению с Соединенными Штатами и Великобританией. Они считают этот сценарий «лучшим решением». Аль-Бухейти добавил, что бомбардировки западных стран способствуют сплочению народа.


Ранее Белый дом заявил, что США атаковали противокорабельные ракеты в Йемене. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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