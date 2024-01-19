Представитель хуситов сделал заявление о России и Китае

Йеменские шиитские повстанцы-хуситы стремятся к прекращению кровопролития и установлению справедливого мира. Они пообещали свободный проход судам России и Китая в Красном море, поскольку их целями являются корабли, связанные с Израилем. Об этом заявил член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями».