США и ЕС обсудили дальнейшие шаги по выделению Киеву займов за счёт активов РФ

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Министр финансов США Джанет Йеллен и комиссар по экономике Паоло Джентилони обсудили дальнейшие шаги по предоставлению Украине займов за счёт замороженных российских активов. Об этом сообщила пресс-служба Минфина США.
Отмечается, что встреча прошла на полях совещания глав финансовых ведомств и Центробанков стран G20 в Бразилии.
Йеллен и Джентилони обсудили шаги по реализации взятых лидерами стран G7 обязательств для извлечения пользы им иммобилизованных суверенных активов России для оказания помощи Киеву.
Также Йеллен провела консультации с министром экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти о необходимости продолжения работы над укреплением санкционных ограничений в отношении России, которые ограничивали бы способность Москвы вести СВО.
Ранее, 13 июня, лидеры G7 достигли соглашения о выделении до конца года Украине 50 миллиардов долларов за счёт прибыли от замороженных российских активов.
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Йеллен и Джентилони обсудили шаги по реализации взятых лидерами стран G7 обязательств для извлечения пользы им иммобилизованных суверенных активов России для оказания помощи Киеву.
Также Йеллен провела консультации с министром экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти о необходимости продолжения работы над укреплением санкционных ограничений в отношении России, которые ограничивали бы способность Москвы вести СВО.
Ранее, 13 июня, лидеры G7 достигли соглашения о выделении до конца года Украине 50 миллиардов долларов за счёт прибыли от замороженных российских активов.
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Анастасия Чинкова