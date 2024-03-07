США и Европу обвинили в провоцировании ядерной войны

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Бывший глава чешской военной разведки генерал Петр Пелз в интервью радиостанции Radio Universum обвинил США и Европу в разжигании ядерной войны.
По его мнению, действия США и Европы против России и агрессивные заявления западных политиков приближают мир к ядерной войне.
По его словам, это угрожает самому существованию России как государства.
Пелз считает, что раз западные политики делают такие заявления, то вполне естественно, что Москва поднимает вопрос о защите государства любыми средствами. Он отметил, что вооруженные силы России превосходят войска западных стран.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ядерная война способна поставить на грань уничтожения все человечество.
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«Некоторые уже несколько лет во всеуслышание объявляют, что их цель – ослабить Россию, уничтожить ее как государство, раздробить ее на несколько маленьких государств», – сказал он.
Пелз считает, что раз западные политики делают такие заявления, то вполне естественно, что Москва поднимает вопрос о защите государства любыми средствами. Он отметил, что вооруженные силы России превосходят войска западных стран.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ядерная война способна поставить на грань уничтожения все человечество.
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Александр Климов