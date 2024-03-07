США и Европу обвинили в провоцировании ядерной войны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что правительство соседней Чехии поставило под угрозу отношения двух стран только лишь из-за того, что Братислава хочет мира, в то время как Прага заинтересована в продолжении конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видеообращение Фицо в соцсетях к своему чешскому коллеге Петру Фиале.