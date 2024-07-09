США и их союзники обвинили Китай в управлении хакерской группировкой APT 40

Ведомства США, Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи и Германии, отвечающие за разведку и кибербезопасность, обвинили министерство госбезопасности Китая в руководстве кибератаками на правительственные организации и частный сектор. Соответствующее обвинение приведено в виде коллективного доклада, опубликованного на сайте Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США.