США и их союзники обвинили Китай в управлении хакерской группировкой APT 40

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Ведомства США, Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи и Германии, отвечающие за разведку и кибербезопасность, обвинили министерство госбезопасности Китая в руководстве кибератаками на правительственные организации и частный сектор. Соответствующее обвинение приведено в виде коллективного доклада, опубликованного на сайте Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США.
Уточняется, что речь идёт об атаках, осуществляемой группой хакеров под названием Advanced Persistent Threat 40 (APT 40).
Она, по сообщению ведомств, многократно производила атаки на австралийские сети, а также сети правительств и частного сектора в регионе. Угроза, представляемая этой группировкой, сохраняется по сей день.
В докладе указано, что APT 40 производит работу по выявлению уязвимых, вышедших из строя или больше не обслуживаемых устройствах, после чего устанавливает на них хакерские программы. Такую деятельность группировка ведёт с 2017 года.
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Она, по сообщению ведомств, многократно производила атаки на австралийские сети, а также сети правительств и частного сектора в регионе. Угроза, представляемая этой группировкой, сохраняется по сей день.
В докладе указано, что APT 40 производит работу по выявлению уязвимых, вышедших из строя или больше не обслуживаемых устройствах, после чего устанавливает на них хакерские программы. Такую деятельность группировка ведёт с 2017 года.
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Анастасия Чинкова