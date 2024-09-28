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США и Ирак договорились о выводе американских войск и сворачивании международной военной миссии для борьбы с ИГИЛ*. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Белый дом не сообщил, сколько военных покинет ближневосточную страну. В настоящее время в стране дислоцировано около 2500 военнослужащих.
По словам американских чиновников, первые военные начнут покидать базу Айн эль-Асад и международный аэропорт Багдада на западе Ирака и переедут на базу Харир в Эрбиле после президентских выборов в США в ноябре. Первый этап продлится до сентября 2025 года.
Операция «Непоколебимая решимость» будет завершена к 2026 году. Силы коалиции продолжат борьбу с ИГИЛ* в Сирии, где в настоящее время размещено около 900 американских военнослужащих.
Ранее бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Герберт Макмастер заявил, что он сыграл свою роль в выводе американских войск из Афганистана в 2021 году. По словам Макмастера, политик отчасти ответственен за сложившуюся ситуацию, поскольку начал переговоры с талибами** об условиях вывода войск из Афганистана.
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* «Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация
** запрещенная в России террористическая организация
По словам американских чиновников, первые военные начнут покидать базу Айн эль-Асад и международный аэропорт Багдада на западе Ирака и переедут на базу Харир в Эрбиле после президентских выборов в США в ноябре. Первый этап продлится до сентября 2025 года.
Операция «Непоколебимая решимость» будет завершена к 2026 году. Силы коалиции продолжат борьбу с ИГИЛ* в Сирии, где в настоящее время размещено около 900 американских военнослужащих.
Ранее бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Герберт Макмастер заявил, что он сыграл свою роль в выводе американских войск из Афганистана в 2021 году. По словам Макмастера, политик отчасти ответственен за сложившуюся ситуацию, поскольку начал переговоры с талибами** об условиях вывода войск из Афганистана.
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* «Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация
** запрещенная в России террористическая организация
Александр Климов