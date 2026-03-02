США и Израиль планировали ударить по Ирану после второго раунда переговоров
Плохая погода и сведения от разведки стали ключевыми причинами отсрочки боевых действий в Иране. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.
Совместную военную операцию Израиль и США запланировали на 21 февраля. Согласно полученной информации, атака должна была состояться сразу после завершения второго раунда переговоров в Женеве. Среди ключевых причин переноса операции источники называют неблагоприятные погодные условия и дополнительные задачи по сбору сведений от разведки.
Через неделю США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке.
Ранее страны Персидского залива выступили с резким осуждением ракетных ударов и пригрозили Тегерану ответными действиями.
Читайте также: