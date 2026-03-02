США и Израиль планировали ударить по Ирану после второго раунда переговоров

02 марта 2026, 06:39

Axios: плохая погода привела к отсрочке ударов по Ирану

Фото: iStock/Tatsiana Niamera

Плохая погода и сведения от разведки стали ключевыми причинами отсрочки боевых действий в Иране. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.