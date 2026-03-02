Израиль ответил «Хезболле» мощным ударом по югу Ливана — видео
Израильские ВВС нанесли серию ударов по южной окраине Бейрута. Как утверждают в пресс-службе ЦАХАЛ, ликвидированы несколько высокопоставленных командиров «Хезболлы».
Кадры последствий ударов армии Израиля по Ливану публикуют местные СМИ. На них видны масштабные разрушения: на проезжей части лежат фрагменты зданий и автомобилей, один из домов охватил мощный пожар. В беседе с РЕН ТВ очевидцы сообщили, что слышали не менее 15 взрывов.
Атака последовала после удара «Хезболлы» по северной части Израиля. Движение пыталось уничтожить систему противоракетной обороны, однако, по заявлению ЦАХАЛ, ни одна ракета не достигла цели.
