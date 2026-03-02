«Хезболла» поддержала Иран и обстреляла север Израиля

02 марта 2026, 03:59

ЦАХАЛ: Израиль подвергся ракетному удару с территории Ливана

Фото: iStock/alexkuehni

В северной части Израиля прогремела сирена воздушной тревоги после запуска ракет с территории Ливана. Об этом сообщили в пресс-службе армии еврейского государства (ЦАХАЛ).