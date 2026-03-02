«Хезболла» поддержала Иран и обстреляла север Израиля
В северной части Израиля прогремела сирена воздушной тревоги после запуска ракет с территории Ливана. Об этом сообщили в пресс-службе армии еврейского государства (ЦАХАЛ).
Согласно полученной информации, один снаряд перехватила система ПВО. Еще несколько ракет не долетели до цели и упали на землю. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
За ракетным обстрелом с территории Ливана может стоять «Хезболла», пишут израильские СМИ со ссылкой на армию. Однако в самом движении информацию не подтвердили. Этот обстрел может стать первым подобным случаем с момента прекращения огня в ноябре 2024 года.
Ранее AFP проинформировало, что «Хезболла» не планирует вмешиваться в случае «ограниченных» атак США на Иран. Однако ликвидация иранского лидера Али Хаменеи станет «красной чертой», заявлял анонимный представитель организации.
