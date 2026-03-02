Иранские ракеты долетели до военных баз на Кипре

02 марта 2026, 04:50

Daily Mail: мощный взрыв прогремел на кипрской базе ВВС Великобритании

Фото: iStock/aapsky

Взрыв произошел на авиабазе Акротири на Кипре, которая принадлежит Военно-воздушным силам Великобритании. Об этом сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на свои источники.





Ранее СМИ писали, что на британских базах на Кипре объявили угрозу безопасности. Весь персонал отправили домой, где им предписано оставаться до дальнейших указаний.



«Около полуночи по местному времени на базе Акротири в Лимассоле произошел мощный взрыв после объявления о "угрозе безопасности"», — говорится в публикации.