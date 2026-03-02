Иранские ракеты долетели до военных баз на Кипре
Daily Mail: мощный взрыв прогремел на кипрской базе ВВС Великобритании
Взрыв произошел на авиабазе Акротири на Кипре, которая принадлежит Военно-воздушным силам Великобритании. Об этом сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на свои источники.
Ранее СМИ писали, что на британских базах на Кипре объявили угрозу безопасности. Весь персонал отправили домой, где им предписано оставаться до дальнейших указаний.
«Около полуночи по местному времени на базе Акротири в Лимассоле произошел мощный взрыв после объявления о "угрозе безопасности"», — говорится в публикации.Недавно беспилотник атаковал военную базу США в Ираке. На опубликованных кадрах виден сильный пожар и детонация беоприпасов.