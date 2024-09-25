США и НАТО не хотят членства Украины в альянсе, заявил Эрдоган

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США и ряд членов НАТО не хотят, чтобы Украина вошла в состав Североатлантического альянса. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу NBC.
Турецкий лидер отметил, что многие участники НАТО, прежде всего, США, не хотят, чтобы Украина входила в блок. Чтобы принять соответствующее решение необходимо прислушаться ко всем участникам Альянса, поэтому, исходя из этих реалий, это не тот вопрос, который «надо принимать с волнением».
Ранее Эрдоган в ходе беседы с Зеленским заявил, что Анкара будет предпринимать необходимые усилия для завершения конфликта, а также возобновления зерновой сделки.
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Анастасия Чинкова