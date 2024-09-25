Украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на Совбезе ООН призвал «принудить» РФ к миру. Выступление опубликовано в его Telegram-канале.
Зеленский отметил, что в настоящее время мирных переговоров о завершении конфликта недостаточно. По его мнению, Россия якобы является нарушителем устава международной организации и единственным «агрессором».
Предводитель киевского режима утверждает, что конфликт не завершится из-за того, что «кто-то устал от войны» или от территориальных уступок со стороны Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Предводитель киевского режима утверждает, что конфликт не завершится из-за того, что «кто-то устал от войны» или от территориальных уступок со стороны Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова