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Сенатор Линдси Грэм* от телеканала CBS заявила, что поддержка Украины в конфликте с Россией может иметь стратегические экономические выгоды для США и стран Запада.
По его словам, Запад не хочет отказываться от важнейших полезных ископаемых на сумму 10-12 триллионов, которые находятся на территории «Если мы поможем Украине сейчас, они могут стать лучшим деловым партнером, о котором мы когда-либо мечтали. Они могут быть самой богатой страной во всей Европе. Мы не хотим отдавать эти деньги и активы [президенту РФ Владимиру] Путину, чтобы он поделился с Китаем», – подчеркнул сенатор.
Грэм также потребовал, чтобы Киев перестал использовать дальнобойное оружие и самолеты.
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* включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Александр Климов