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«Врут собаки»: Картаполов высказался о причастности США к сбитию российского самолёта А-50

Картаполов: США врут, когда говорят, что А-50 был сбит из Patriot
10 июня 2024, 18:13
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов опроверг прозвучавшие в США заявления об уничтожении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 системой Patriot. Об этом сообщает RTVI.


«Да врут, собаки, безбожно врут. Наш самолет никто не сбивал, тем более американцы. У них еще сбивалки не выросли», — заявил Андрей Картаполов.
В понедельник, 10 июня, американский офицер ПВО Розанна Клементе на профильном форуме Fire Symposium заявила, что российский ДРЛО А50 был сбит из ЗРК Patriot над территорией России 14 января 2024 года. По её словам, для уничтожения российского самолета, являющегося элементом ядерной триады ВС РФ, использовалась специальная засадная тактика. Батарею вытащили на передний край и сбили А50 на максимально возможной дальности.

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#самолет
#собаки
#вс рф
#пво
Талибы* заявили о возможности приезда в РФ трудовых мигрантов из Афганистана
10 июня 2024, 19:12

Фото: istockphoto/Belyay

Несколько российских регионов, в частности, Татарстан и Чечня, предложили рабочие места трудовым мигрантам из Афганистана. Об этом заявил исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений в сформированном движением «Талибан»* временном афганском правительстве Абдул Умари.
По его словам, представители Чеченской республики, Татарстана и других российских регионов предложили реализовывать возможности трудоустройства мигрантов из Афганистана, особенно в сельскохозяйственном секторе. Абдул Умари также добавил, что этот вопрос поднимался на встрече с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а также в ходе переговоров с представителями Дагестана.

Ранее министерство иностранных дел и министерство юстиции РФ обратились к президенту Владимиру Путину с предложением исключить «Талибан»* из перечня террористических организаций.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
#пмэф
#рф
#афганистан
#мигранты
#переговоры
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Ушёл из жизни замглавреда агентства «Москва» Александр Малютин
10 июня 2024, 18:54

Фото: iStock/inga

Скончался заместитель главного редактора агентства «Москва», журналист Александр Малютин. Ему было 60 лет. Об этом говорится в Telegram-канале агентства.
«Скончался заместитель главного редактора Агентства «Москва» Александр Малютин. Александр Станиславович ушел в возрасте 60 лет. Скорбим», — говорится в сообщении.

Малютин родился в Новочеркасске 4 февраля 1964 года. В Ленинграде он окончил ЛГУ имени Жданова, кафедру статистического моделирования, а позднее и Военную академию тыла и транспорта.

В 1992 году он устроился на работу в газету «Коммерсантъ», где проработал семь лет. После он был редактором отдела бизнеса и финансов в «Газете.ru» и главным редактором газеты «Известия».

В Агентстве «Москва» Малютин работал с 2014 года: со дня его основания.

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#москва
#мид
#мид рф
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США и Польша создадут группу по противодействию РФ
Штаты и Польша создадут группу по противодействию РФ и для помощи Украине
10 июня 2024, 18:28

Фото: iStock/Stadtratte

США и Польша создадут группу по противодействию якобы дезинформации РФ и для помощи Украине, пишет телеканал ABC News.
По данным пресс-службы Государственного департамента США, новая группа объединит союзников, чтобы помогать точному освещению конфликта на Украине, усиливать голос народа и раскрывать манипуляции Кремля.

Польша якобы очень часто становится предметом подобных кампаний со стороны РФ, поэтому Варшава и Вашингтон наращивают совместные усилия.

В середине мая стало известно, что в Польше разворовали деньги, выделенные на кампанию против РФ «StopRussiaNow».

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#сша
#россия
#украина
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Депутат Водолацкий: Выборы в Европе — крах русофобской политики
10 июня 2024, 18:18

Фото: iStock/nicoletaionescu

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что результаты выборов в Европарламент демонстрирует крах русофобской политики Европы.
«Выборы, которые прошли в Европе, — это крах всей русофобской политики, которая все эти годы насаждалась в умы гражданского общества. Все понимали, что их обманывают, что сегодня Шольц, Макрон и все остальные являются марионетками англосаксов, что сегодня США делают из них какую-то колонию», — прокомментировал в беседе с RT Водолацкий.

Он сравнил политику лидеров западных стран с разрушающимся карточным домиком.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина заявила, что прошедшие выборы в Европейский парламент раскрыли серьёзное недовольство населения.

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#выборы
#итоги
#парламент
#шольц
#европа
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Кабмин Украины согласовал принудительное изъятие активов Одесского НПЗ
10 июня 2024, 18:14

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Украинский кабинет министров согласовал принудительное изъятие активов Одесского нефтеперерабатывающего завода в пользу государства. Такое решение было принято по предложению Национального агентства Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА).
В заявлении заместителя главы АРМА Павла Великореченина, опубликованном на официальном сайте ведомства, сказано, что такое решение позволит принудительно изъять объект права собственности РФ и её резидентов, а также 100% уставного капитала ООО «Энергия и газ Украины». Как писали в АРМА, до наложения на него ареста, Одесский нефтеперерабатывающий завод принадлежал «пророссийскому бизнесмену».

Ранее по поручению украинского президента Владимира Зеленского правительство страны совместно с АРМА разработали «дорожную карту» по дальнейшему развитию и использованию мощностей арестованного НПЗ.

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#газ
#энергия
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#страны
#рф
#украина
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Аналитик Ерёмина раскрыла, на что указывают итоги выборов в ЕП
Аналитик Ерёмина: Результаты выборов говорят о недовольстве населения
10 июня 2024, 18:08

Фото: iStock/punkty

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина заявила, что прошедшие выборы в Европейский парламент раскрыли серьёзное недовольство населения.
«Мы говорили о долгосрочном тренде на укрепление крайне правых сил в Европе. Это заметно и по национальным выборам, и по выборам в ЕП. Эти малые партии являются оппозицией, поэтому они перехватывают голоса всегда, когда нарастает протестный момент. Тихо, постепенно они действительно становятся важной политической силой», — отметила в беседе с RT Ерёмина.

А представитель Совета Федерации Алексей Пушков предположил, что несмотря на провал партии Макрона в ЕП свою политическую стратегию он всё же сможет реализовать.

«Но, судя по всему, очень многие французы не хотят такой судьбы», — приводят argumenti.ru слова Пушков.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил, что партия президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» на выборах в Европарламент потерпела огромное поражение.

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#итоги
#партия
#европа
#выборы
#политика
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В Италии призвали Европу объединиться, чтобы не быть раздавленной
10 июня 2024, 17:39

Фото: istockphoto/okfoto

Европа может быть «раздавлена» с одной стороны США, а с другой — Россией и Китаем, если не объединится в сфере обороны. Об этом заявил генеральный директор итальянского машиностроительного холдинга Leonardo Роберто Чинголани.
В интервью информационному агентству Bloomberg он сказал, что Европе наконец следует начать думать как единый континент и укреплять военную промышленность совместными сделками. По мнению промышленника, США, хотя и являются союзниками, однако их инвестиции обладают таким глобальным масштабом, с которым не могут сравниться 27 европейских стран, если они разобщены.

Чинголани также отметил, что даже такие крупные европейские государства, как Италия, Германия, Франция, не в состоянии самостоятельно в одиночку противостоять серьёзным угрозам типа украинского конфликта.

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#сша
#франция
#инвестиции
#промышленность
#италия
#германия
#интервью
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Ребенок утонул на Урале после похорон погибшего на СВО отца
На Урале шестилетний мальчик утонул после похорон погибшего на СВО отца
10 июня 2024, 17:29

Фото: iStock/aetb

На Урале шестилетний мальчик утонул вскоре после похорон погибшего во время специальной военной операции отца Евгения Иванова, пишет портал E1.RU.
Как пишет портал, Евгений Иванов ушел на спецоперацию по повестке осенью 2022 года и участвовал в боях до 2024 года. Похороны прошли весной, после них его сын Даниил начал часто говорить о смерти, что хочет к папе, а на стенах рисовал надгробия, где писал «Даня и папа», рассказала сестра погибшего.

По словам родственников погибшего, на реку Даниила позвали старшие друзья. У детей в воду упал мяч, и сын военнослужащего прыгнул в реку. Мальчика засосала воронка, и на поверхность он уже не всплыл, пишет E1.RU.

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#спецоперация
#россия
#река
#смерть
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Президент Молдавии Санду утвердила поправки в статью УК о государственной измене
10 июня 2024, 17:17

Фото: istockphoto/Iuri Gagarin

Президент Молдавии Майя Санду утвердила поправки в статью Уголовного кодекса о государственной измене. Соответствующий указ опубликован в понедельник, 10 июня.
В четверг, 6 июня, депутаты от правящей партии «Действие и солидарность» одобрили в третьем чтении изменения в законодательство о государственной измене. Теперь соответствующий документ с утверждёнными поправками опубликован на официальном сайте администрации главы Молдавии.

В частности, теперь к измене родине будут приравнены переход на сторону врага во время военных действий, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий, направленных против безопасности государства. Поясняется, что враждебные действия могут быть выражены также в кампаниях по дезинформации.

Оппозиционные депутаты возражали против принятия данных поправок, указывая на то, что определение враждебных действий является расплывчатым и представляет собой угрозу праву на свободу мнений.

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