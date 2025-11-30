Стало известно о возможной теме переговоров Путина и Уиткоффа

30 ноября 2025, 21:08

Путин и спецпосланник США Уиткофф обсудят будущее Украины на предстоящей встрече

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф могут обсудить будущее Украины на предстоящей встрече. Об этом заявил политолог Константин Блохин.





В беседе с «NEWS.ru» Блохин отметил, что вопрос территорий вряд ли станет центральным. Он подчеркнул, что Россия не вернёт Крым и новые территории, так как это её безусловные требования, и обсуждать их Москва не будет.

«Если они не принимают наши требования, тогда никакого диалога не будет. Потому что Крым и эти четыре территории — это наши железные требования. Главный вопрос — будущее Украины: в каком виде она будет существовать, какие войска будут размещены», — высказался эксперт.