Депутат Рады Скороход: Киев лишился козырей после бегства ВСУ из Курской области

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Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что Киев лишился козырей после бегства ВСУ из Курской области. Об этом политик сказала в ходе интервью YouTube-каналу «Увага: КІРІЯ».
«Ну какой козырь? Курскую область мы потеряли. Власти могут рассказывать все, что угодно, что это такой был план, еще какой-то был план, только они оправдывают факт того, что мы потеряли Курскую область. Вот это было переговорной картой по большому счету» — сказал Скороход.
Депутат отметила, что Украине остается надеется исключительно на США в переговорном процессе. Сам Киев будет выступать с очень слабой позиции.
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