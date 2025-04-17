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Стали известны цели Трампа по перемирию на Украине

The Economist: Трамп хочет добиться перемирия на Украине до конца апреля
Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Американский президент Дональд Трамп хочет добиться перемирия в конфликте на Украине до конца текущего месяца, пишет The Economist.
«[Трамп] обещал закончить войну в Украине в течение одного дня. Теперь, по словам инсайдеров, Дональд Трамп надеется добиться прекращения огня в течение своих первых 100 дней — то есть к концу этого месяца», — сказано в материале.
Одним из обещаний президента США во время его предвыборной кампании было завершение украинского конфликта «за сутки». Позже республиканец говорил, что «не называл конкретную дату». В настоящее время Москва и Вашингтон работают над урегулированием кризиса. Трамп периодически делает заявления о ходе переговоров.

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Зеленский вновь раскритиковал спецпредставителя президента США
Зеленский: Уиткофф принял стратегию РФ
17 апреля 2025, 20:56

Владимир Зеленский

Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф принял российскую стратегию. Об этом заявил Владимир Зеленский на брифинге украинских СМИ.
«Уиткофф принял для себя стратегию российской стороны. Мы сегодня обсуждаем безусловное прекращение огня, и до прекращения огня мы не обсуждаем территории», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Киев не признает право Москвы на территории в зоне боевых действий. Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая прошлого года. Президент России Владимир Путин отмечал, что на Украине произошла узурпация власти. По словам Путина, власть в республике, согласно ее конституции, принадлежит Верховной раде.

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Брюс: конфликт на Украине нельзя решить военными методами
17 апреля 2025, 19:45

Фото: istockphoto/Westy72

Конфликт на Украине нельзя решить военным путем, заявила официальный представитель американского Госдепа Тэмми Брюс.
«Это мясорубка. У того, что тут происходит, нет военного решения», — прокомментировала она журналистам Fox Business.
Госсекретарь США Марко Рубио со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом поучаствуют в переговорах по Украине с партнерами из Европы.

В феврале состоялись российско-американские переговоры в Эр-Рияде Саудовской Аравии. Специалисты отмечали, что стороны стали лучше слышать друг друга. Второй раунд переговоров проходил 24 марта. Москва и Вашингтон работают над урегулированием конфликта, в то время как Европа выступает за ужесточение антироссийских санкций.

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#украина
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В подмосковный центр Мещерякова поступило новое реабилитационное оборудование
17 апреля 2025, 19:45

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Центр реабилитации им. А.И. Мещерякова в Московской области поступило на апробацию новое оборудование – инновационная ортопедическая система Робоспайн и бесконтактная гидромассажная ванна Акварелакс. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«Два новых прибора позволяют эффективно избавиться от заболеваний позвоночника. Они работают в тандеме. Процедуры бесконтактного гидромассажа готовят организм к более глубоким лечебным воздействиям, которые проводятся на аппарате Робоспайн. Основная же процедура строится на принципе декомпрессии и мягкого механического воздействия», – пояснили в ведомстве.
Участники спецоперации и молодые инвалиды с нарушениями слуха и зрения могут бесплатно пройти курс реабилитации в Центре им. А.И. Мещерякова.
«Наш центр уникален. Мы создали здесь условия для комфортного проживания, купили новейшее оборудование для эффективной реабилитации, подобрали команду лучших специалистов. Реабилитацию в центре прошли уже более 200 жителей Подмосковья и других регионов России», – рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
Как напомнили в министерстве, в центре можно также освоить новые профессии. А бойцы СВО могут находится в центре вместе с супругой.

Чтобы записаться на курс реабилитации, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг.

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#минсоцразвития мо
#оборудование
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Первая летняя смена в лагере для детей участников спецоперации начнётся 30 мая
17 апреля 2025, 19:33

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области дети участников спецоперации могут отдохнуть в летние каникулы в оздоровительном лагере «Литвиново» по бесплатным путёвкам. Эти путёвки предоставляют детям от семи до 15 лет, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«30 мая в лучшем детском лагере региона «Литвиново» стартует первая смена для детей участников СВО. Каждый год по бесплатным путёвкам в этом лагере отдыхают более 3 тыс. детей. На базе оздоровительного комплекса прошлым летом запустили новый проект – палаточный лагерь. Ребята просили больше активностей на природе, турпоходов, и уже через пару месяцев они смогут погрузиться в эту атмосферу. Первая смена там стартует 15 июня», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как добавили в ведомстве, всего летом будет организовано шесть лагерных смен по 14 дней. Каждая уникальность и тематическую направленность. Детей ждут пятиразовое питание, спортивные соревнования, творческие фестивали, увлекательные конкурсы и насыщенные дни.

Получить путёвку в лагерь можно проактивно. Родителям позвонят из муниципального центра поддержки семей или из управления образования администрации городского округа и предложат путёвки в лагерь.

Помимо этого, получить путевку можно и самостоятельно. Для этого нужно обратиться в отдел образования администрации городского округа. Там помогут оформить заявление и расскажут, какие нужны документы. Если мест на желаемую дату заезда не будет, отправиться в лагерь предложат на другую смену.

Всю информацию о детских летних оздоровительных лагерях и получении путёвок можно найти на портале.

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Россия запросила консультации в Совбезе ООН по мораторию на удары по энергетике
17 апреля 2025, 19:10

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Российская Федерация запросила открытые консультации СБ ООН, чтобы обсудить итоги месячного моратория на удары по энергообъектам России и Украины. Об этом в Telegram-канале написал зампостпреда России при Международной организации Дмитрий Полянский.
«Мы запросили на сегодня, 17 апреля, закрытые консультации СБ ООН (не предусматривающие присутствие Украины), чтобы обсудить итоги действия 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины, предложенного 18 марта президентом США Дональдом Трампом и добросовестно соблюдавшегося российской стороной», — сказано в публикации дипломата.

Начало консультаций запланировано на 23:30 по Москве, российские дипломаты выйдут к журналистам, добавил Полянский.

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#россия
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