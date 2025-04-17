Стали известны цели Трампа по перемирию на Украине

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Американский президент Дональд Трамп хочет добиться перемирия в конфликте на Украине до конца текущего месяца, пишет The Economist.
«[Трамп] обещал закончить войну в Украине в течение одного дня. Теперь, по словам инсайдеров, Дональд Трамп надеется добиться прекращения огня в течение своих первых 100 дней — то есть к концу этого месяца», — сказано в материале.Одним из обещаний президента США во время его предвыборной кампании было завершение украинского конфликта «за сутки». Позже республиканец говорил, что «не называл конкретную дату». В настоящее время Москва и Вашингтон работают над урегулированием кризиса. Трамп периодически делает заявления о ходе переговоров.
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Никита Кротов