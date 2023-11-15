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Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что между Вашингтоном и Лондоном возникли разногласия относительно того, кто должен занимать место главы государства на Украине. Об этом он рассказал в ходе интервью YouTube-каналу Syriana Analysis.
Джонсон заявил, что структура украинской власти практически разрушена, что приводит к отсутствию успеха на линии фронта. Он добавил, что об этом свидетельствуют чистки в рядах ВСУ, которые проводит Зеленский.
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Анастасия Крестьянова