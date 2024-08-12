Зеленский впервые признал операцию ВСУ в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил проведение операции ВСУ в Курской области. Соответствующий пост он опубликовал в в своём Telegram-канале.
Отмечается, что глава государства провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского об операции войск в Курской области. Так Зеленский впервые публично заявил о действиях своей армии в российском регионе.
Из доклада Сырского следует, что операция ВСУ на Курском направлении «наступательная», и она продолжается до сих пор.
Кроме того, Зеленский дал поручение профильным ведомствам разработать стратегию возвращения военнослужащих ВСУ, оказавшихся в российском плену.
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Из доклада Сырского следует, что операция ВСУ на Курском направлении «наступательная», и она продолжается до сих пор.
Кроме того, Зеленский дал поручение профильным ведомствам разработать стратегию возвращения военнослужащих ВСУ, оказавшихся в российском плену.
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Анастасия Чинкова