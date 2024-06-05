США исключили отправку на Украину солдат и инструкторов

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Соединенные Штаты не будут отправлять военнослужащих, советников или инструкторов на Украину. Такое заявление сделал советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга на борту «номер один» по пути во Францию, передает РИА Новости.
«Мы не планируем отправлять солдат, военных советников или инструкторов, чтобы обучать украинцев на Украине», — сказал он.Как утверждает Салливан, американское оружие, поставляемое на Украину, меняет ситуацию, которая складывается негативно для Киева.
Он отметил, что украинцы «выбираются из этой дыры», в Вашингтоне выражают надежду, что в результате ВСУ смогут не только держать оборону, но и перейти в наступление.
Ранее был раскрыт главный страх Джо Байдена при поражении Киева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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