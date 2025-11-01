Захарова: на Западе боятся новых испытаний «Буревестника»
На Западе не сомневаются в существовании «Буревестника» и опасаются его новых испытаний. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время выступления на форуме «Открой Атом».
Вопрос о том, как страны отреагировали на тестирование Россией вооружения, поднялся в ходе дискуссии международного научно-туристического форума «Открой Атом», который состоялся 1 ноября.
«Они (главы других государств — прим. ред.) поверили (в реальность «Буревестника» — прим. ред.). Мы сейчас слышим отзывы. Они не молчат. У них легкая степень радости, переходящая в восторг. Они очень боятся, что мы им будем показывать дальше, поэтому давайте растянем удовольствие», — сказала Захарова.Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин назвал главные преимущества ракеты и подводного аппарата «Посейдон» .