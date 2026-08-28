США испытывают острую нехватку ракет‑перехватчиков для Patriot
У США наблюдается серьёзная нехватка современных средств противоракетной обороны в европейском регионе. Об этом сообщает Associated Press.
Как отмечается в материале, дефицит противоракетных комплексов носит критически острый характер — и во многом стал следствием военного конфликта на Ближнем Востоке. Особенно сильно ощущается нехватка ракет для комплексов Patriot как у американских вооружённых сил, так и у НАТО в целом.
По данным источника, текущие запасы перехватчиков в Европе недостаточны для отражения масштабной атаки баллистическими ракетами. Возможности сил по обеспечению защиты ограничены: они способны справиться разве что с единичным ударом либо со снарядом, случайно отклонившимся от заданного курса.
Причиной сокращения запасов стала переброска ракетных вооружений из Европы на Ближний Восток в зону противостояния с Ираном. В ходе отражения атак США и их союзники израсходовали значительный объём боеприпасов, в том числе ракеты для систем Patriot.
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