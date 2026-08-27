В Канаде отказались признавать терактами атаки на США 11 сентября

27 августа 2026, 23:50

CBC News запретил называть терактами атаки на США 11 сентября

Фото: iStock/e-crow

Канадский телерадиовещатель CBC News ввёл ограничения на использование термина «террористические атаки» применительно к событиям 11 сентября 2001 года в США. Об этом сообщает Toronto Sun.