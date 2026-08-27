В Канаде отказались признавать терактами атаки на США 11 сентября
Канадский телерадиовещатель CBC News ввёл ограничения на использование термина «террористические атаки» применительно к событиям 11 сентября 2001 года в США. Об этом сообщает Toronto Sun.
По данным издания, журналисты новостного подразделения получили внутренний меморандум с соответствующим предписанием. Документ подписал старший директор CBC News по журналистским стандартам и общественному доверию Басем Бошра .
Как пояснила представитель ресурса Керри Келли, действующие редакционные правила позволяют употреблять слова «террорист» и «терроризм» исключительно при наличии ссылки на источник. Редакция не вправе использовать эти термины в качестве собственной оценки ситуации.
Напомним, 11 сентября 2001 года четыре пассажирских лайнера захватили террористы. Два самолёта врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью‑Йорке, ещё один — в здание Пентагона, четвёртый потерпел крушение в Пенсильвании. В результате трагедии погибли около 3 тысяч человек.
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