Финляндия объявила о начале военных учений у границ России

28 августа 2026, 02:12

В Финляндии стартуют масштабные сухопутные учения

Фото: iStock/z1b

В пятницу в Финляндии начинается серия учений по местной обороне. Они продлятся с 28 августа по 4 сентября, пишет РИА Новости.