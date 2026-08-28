Финляндия объявила о начале военных учений у границ России
В пятницу в Финляндии начинается серия учений по местной обороне. Они продлятся с 28 августа по 4 сентября, пишет РИА Новости.
В манёврах задействуют порядка 3,6 тысячи военнослужащих и свыше 550 единиц техники. Часть тренировок пройдёт в регионах, граничащих с Россией.
Старт серии дадут крупномасштабные учения Kinetic Stronghold 26 в области Сатакунта на западе страны. В них примут участие около 900 человек и 120 единиц техники.
С 29 августа около 450 военнослужащих будут задействованы в манёврах Mighty Stronghold 26 в Центральной Финляндии. В столичном регионе и муниципалитетах на юге страны пройдут тренировки Lively Stronghold 26 (порядка 550 человек).
31 августа начнутся учения в Северной Карелии и Южном Саво. Как раз эти регионы расположены у российской границы. Общая численность участников составит около 1,2 тысячи военнослужащих.
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